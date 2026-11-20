(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Le Borse europee peggiorano, appesantite dal calo del comparto tecnologico. Nonostante la quotazione di Anthropic sui mercati torna un clima di scetticismo sulla tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale. L'indice stoxx 600 scende dell'1,6% a 628 punti, ai livelli di ottobre scorso. In rosso Milano (-2%), Francoforte (-2,1%), Parigi (-1,6%), Madrid (-1,8%) e Londra (-0,9%). In calo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund sale a 108 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,40% e quello tedesco al 3,32 per cento. A Piazza Affari scivolano Stm (-6,5%), Technoprobe (-5,6%), Prysmian (-5,1%). (ANSA).