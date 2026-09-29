(ANSA) - MILANO, 29 SET - Le Borse europee procedono in rialzo con lo sguardo al Medio Oriente e Stati Uniti. I mercati, dopo i dati sull'inflazione, si concentrano sull'andamento del mercato del lavoro americano. Resta alta l'attenzione sull'energia con il petrolio che gira in calo. Uno scenario che porta ad una tregua sui titoli di Stato i cui rendimenti sono poco mossi. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,5%. Bene Milano (+0,8%), Francoforte e Madrid (+0,6%), Londra (+0,3%) e Parigi (+0,2%). I listini sono sostenuti dal settore tecnologico (+2,8%), con gli investimenti per l'intelligenza artificiale. In crescita anche il lusso (+0,6%) e le auto (+0,5%). In moderato rialzo le utility (+0,2%), con il gas che cede il 4% a 70,42 euro al megawattora. In calo l'energia (-1,6%), in linea con l'andamento del prezzo del petrolio. Il Wti scende dello 0,6% a 92 dollari al barile. Il Brent cede lo 0,5% a 104,74 dollari. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra Btp e Bund è stabile a 95 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,54% e quello tedesco al 3,59%. Poco mosso il prezzo dell'oro che si attesta a 4.153 dollari l'oncia. A Piazza Affari vola Technoprobe (+7%). Di corsa anche Avio (+3,4%), Stm (+3%), Fincantieri (+2,9%) e Prysmian (+2,8%). Tra le banche in luce Bper (+1,2%) e Intesa (+0,09%), con quest'ultima che ha ottenuto dall'estero il 75% delle autorizzazioni per l'Opas da 30,6 miliardi per Mps (+0,6%). Sale Unicredit (+0,7%) che punta ad ottenere il controllo di Commez nei prossimi mesi. Positiva Generali (+1,1%). In fondo Eni (-1,7%), Tenaris (-1,3%), Amplifon e Tim (-0,5%). (ANSA).