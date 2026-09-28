(ANSA) - MILANO, 28 SET - Le Borse europee si muovono in rialzo dopo l'avvio di Wall Street. Sui mercati tornano i timori di una nuovo aumento dell'inflazione causato dall'incremento dei prezzi dell'energia. Uno scenario che alimenta le tensioni sui titoli di Stato. Questo mentre si attendono sviluppo sul conflitto in Medio Oriente. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,4%. Bene Parigi (+0,5%), Milano (+0,37%), Londra (+0,28%), Francoforte (+0,21%) e Madrid (+0,11%). I principali listini sono sostenuti dal comparto dell'energia (+1,3%), con il rialzo del prezzo del petrolio. Il Wti sale 2% a 94,29 dollari al barile. Il Brent cresce del 2,2% a 106,61 dollari. Positive anche le utility (+0,5%), con il prezzo del gas in aumento. Ad Amsterdam le quotazioni sono in aumento dello 0,1% a 72,17 euro al megawattora. Seduta positiva anche per i titoli finanziari (+0,3%). Ancora tensioni sui titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 93 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,56% e quello tedesco al 3,62% Poco mosso il prezzo dell'oro che scende a 4.150 dollari l'oncia (-0,08%). A Piazza Affari corre Amplifon (+6,2%), dopo un report di Equita che vede il terzo trimestre in crescita. Tonica anche Stellantis (+2,5%). Cresce Eni (+2,1%), nel primo giorno del tetto al prezzo dei carburanti. In fondo al listino Tim (-1,8%), dopo la chiusura della seconda parte dell'offerta di Poste (+0,23%). Giù Inwit (-1,1%) e Enel (-0,6%). (ANSA).