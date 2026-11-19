(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Le Borse europee si muovono in terreno positivo, mentre torna il clima positivo sulla tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale. A Wall Street i future sono in netto rialzo in attesa del debutto di Anthropic. L'attenzione dei mercati si concentra anche sul vertice tra Trump, Putine e Xi e gli effetti che avrà sui conflitti in Medio Oriente e Ucraina. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Positive Francoforte e Parigi (+0,3%), Madrid (+0,2%). Debole Londra (-0,2%). I listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+2,4%). Bene anche il lusso (+1,5%) e le banche (+0,9%). Fiacca l'energia (-0,1%), con il petrolio in rialzo. Il Wti sale dello 0,6% a 83,74 dollari al barile e il Brent si attesta a 92,53 dollari (+0,6%). In calo le utility (-0,9%), con il prezzo del gas in aumento. Ad Amsterdam l'indice Ttf guadagna il 3,5% a 83,64 euro al megawattora. Poco mossi i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 104 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,42% e quello tedesco al 3,37%. Non si arresta il calo del prezzo dell'oro. Il metallo prezioso cede l'1% a 3.737 dollari l'oncia. Sul mercato dei cambi l'euro cerca di recuperare e si attesta poco sopra a 1,1 sul dollaro. (ANSA).