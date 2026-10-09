(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Le Borse europee proseguono in netto rialzo dopo l'avvio positivo di Wall Street. Sui mercati torna un clima positivo con gli investitori che guardano agli sviluppi degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Si attenua, intanto, la corsa del petrolio mentre il gas è ancora in rialzo. Sotto i riflettori resta il conflitto in Medio Oriente e la situazione dello stretto di Hormuz. L'indice stoxx 600 sale dell'1,1%. Bene Milano (+1,2%), Madrid (+1,1%), Francoforte (+1,3%), Parigi (+1%) e Londra (+1,1%). I principali listini europei sono spinti dalla corsa del settore del lusso (+1,3%) e delle auto (+2%). Bene anche i tecnologici (+0,7%), le banche e le assicurazioni (+1%). Poco mossa l'energia (+0,03%), con il petrolio in flessione. Il Wti cede lo 0,5% a 91,01 dollari al barile. Il Brent scende dello 0,8% a 103,40 dollari. Positive le utility (+0,8%), con il gas in aumento. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un incremento dell'1,6% a 80,16 euro al megawattora. Seduta in calo per i rendimenti dei titoli di Stato, dopo il balzo dei giorni scorsi. Lo spread tra Btp e Bund scende a 109 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,56% e quello tedesco al 3,47 per cento. A Piazza Affari corrono Fincantieri e Amplifon (+6%). In luce Inwit (+3,8%) e Saipem (+2,8%). Sotto i riflettori le banche nel giorno in cui Unicredit (+1,8%) riunisce il consiglio d'amministrazione per fare un punto sulle operazioni in Italia e in Europa, e le ipotesi su interesse per Banca Generali (+5,5%). Sale Generali (+1,6%). Acquisti su Mps (+1,4%) alle prese con l'Opas di Intesa (+1,2%). In fondo Stm (-3%) e Prysmian (-0,9%). (ANSA).