(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Le Borse europee proseguono in stabile rialzo a metà seduta. I mercati attendono i risultati delle principali società del comparto tecnologico per testare lo stato degli investimenti per l'intelligenza artificiale. In vista della riunione delle banche centrali, si allenta la tensione sul petrolio i cui prezzi restano ben oltre i 100 dollari al barile. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,5%, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Salgono Milano (+1,1%), Francoforte (+0,9%), Parigi (+0,8%), Londra (+0,4%). Poco mossa Madrid (+0,05%). I principali listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,2%). Bene anche il lusso (+1,4%) e le auto (+1,5%). Positive le utility (+0,2%), con il prezzo del gas che si attesta a 94,54 euro al megawattora dopo aver toccato un massimo di giornata ad oltre 97 euro. Scivola l'energia (-1,7%), in linea con il prezzo del petrolio. Il Wti scende del 2,2% a 101,03 dollari al barile, il brent si attesta a 115,01 dollari (-1,4%). Poco mossi i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 115 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,51%. A Piazza Affari corrono Technoprobe (+5%) e Avio (+4,8%). Tonica anche Prysmian (+3,6%). Sale Stellantis (+2,7%). Positive le banche con Unicredit (+2,5%), Bper (+2,2%), Banco Bpm (+1,9%), Intesa (+1,7%) e Mps (+1,6%). Scivola Eni (-2,8%). Male anche Tim (-2,4%), Recordati (-1,5%) e Lottomatica (-1,2%). Fuori dal listino principale vola Seif (+18,2%), dopo l'annuncio di Ldmv Media di una due diligence finalizzata all'opa. (ANSA).