(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Borse europee positive nel finale, mentre a Wall Street è stata anticipata ad oggi la festa del 4 luglio, che quest'anno cade di sabato. Francoforte guadagna l'1,1%, Madrid lo 0,95%, Milano lo 0,75%, Parigi lo 0,53% e Londra lo 0,2%. Poco mosso il greggio (Wti -0,15% a 68,65 dollari al barile e Brent +0,2% a 71,95 dollari), mentre sale il gas (+1,1% a 45,15 euro al MWh) ad Amsterdam. Sugli scudi l'oro (+2,73% a 4.177,29 dollari l'oncia), fiacco invece il dollaro a 1,14 sull'euro e 1,33% sulla sterlina. Stabile a 77,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 2,2 punti al 3,7%, quello tedesco di 2,7 punti al 2,93% e quello francese di 1,7 punti al 3,72%. Brillanti i produttori di semiconduttori Aixtron (+6,3%), Soitec e Be (+4,65% entrambi) ed Stm (+1,35%). In rialzo Saipem (+3,6%) e Technip (+3,12%), seguite a distanza da Bp (+0,45%), Eni (+0,25%) e TotalEnergies (+0,2%), in lieve calo Shell (-0,05%). Contrastati gli automobilistici Porsche (+1,95%), Renault (+1,9%), Volkswagen (+1,45%) e Stellantis (-3,5%), che sconta la raccomandazione 'reduce' degli analisti di Hsbc. In ordine sparso i bancari Mps (+1,5%), Bper (+1,1%), Banco Bpm (+0,9%), Mediobanca (+0,8%), Intesa (+0,62%), Commerzbank (-0,16%) e Unicredit (+0,02%). (ANSA).