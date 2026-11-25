(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Sono nel complesso deboli le Borse europee dopo l'avvio di Wall Street con i tecnologici del Nasdaq in forte discesa. Gli investitori devono poi prendere atto dell'annuncio di nuovi dazi Usa nei confronti di Cina, Unione Europea e altri 12 paesi e, nel contempo, dei dati superiori alle attese del Pil Usa e dell'indice Pce sull'inflazione americana. Anche le richieste di sussidi di disoccupazione, inferiori alle attese, hanno segnalato un 'economia in buona salute. L'oro è sceso intanto sotto 3.500 dollari l'oncia, ai minimi da settembre 2025 mentre flette il gas e sale invece il petrolio. A Milano (-1%) resta pesante Prysmian (-4,53%) al pari di Stm (-4%) e Technoprobe (-3,8%) . Le vendite colpiscono inoltre le banche come Banca Generali e Bper entrambe in calo del 2,8%. Bene invece gli automobilistici Stellantis (+4,1%) e Ferrari (+2,4%). Gli stessi comparti sono colpiti o premiati a Francoforte (-0,59%) e Parigi che si muove tuttavia in rialzo (+0,21%). Piatta Londra (-0,07%) (ANSA).