(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Accelera Piazza Affari a oltre mezz'ora dalla chiusura delle contrattazioni in un quadro di generale miglioramento listini europei e americani. Il dato inferiore alle stime sui nuovi occupati Usa induce infatti gli investitori a ritenere che la Fed non rialzerà i tassi nel prossimo Comitato Federale del 28 ottobre. L'l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,7% a 50.570 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi scende a 115,9 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 8,6 punti al 4,6% e quello tedesco di 6,1 punti al 3,44%. In luce Technoprobe (+6,05%) ed Stm (+5,86%) insieme ai rivali europei, sulla scia del balzo di Amd (+4,68%) e Intel (+4,1%) sul Nasdaq. Sugli scudi anche Prysmian (+4,93%), esposta anch'essa sul settore dell'intelligenza artificiale e dei data center. Bene i titoli del cemento con Buzzi (+2,74%) e Cementir (+1,3%), positiva Stellantis (+2,6%), sull'onda lunga delle vendite di auto. Più cauta invece Ferrari (+0,7%). In crescita anche Enel (+2%), Snam (+1,66%) e Italgas (+1%), che sbarca in Portogallo. In rialzo Eni (+0,75%) nonostante il calo del greggio (Wti -4,5% a 88,7 dollari al barile e Brent -3,1% a 99,14 dollari al barile). Sotto pressione Fincantieri (-3,88%), deboli i bancari Bper (-1,7%) e Banco Bpm (-1,08%). Più caute Intesa (-0,65%), Unicredit (-0,6%) ed Mps (-0,35%), stabile Mediobanca (+0,04%). (ANSA).