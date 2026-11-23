(ANSA) - MILANO, 23 NOV - La Borsa di Milano apre in calo con lo stacco delle cedole. Il Ftse Mib cede -0,7% a quota 48.365 punti Sono 11 le società quotate a Piazza Affari che sono interessate e in particolare le banche. Tra i big Unicredit (+1,65%), Intesa Sanpaolo (+0,81%), Banco Bpm (+1,61%), Bper (+1,43%), Banca Mediolanum (+0,67%), Poste ((+0,65%), Eni (+0,05%) Terna (-0,15%). L'effetto tecnico sul Ftse Mib è stimato in circa l'1,4%. Fuori dal paniere principale, Tenaris (-1,13%) Mondadori (-0,11%), Danieli (+1,14%). La lente resta sui tecnologici con il recupero di Technoprobe (+2,55%) e StM (+2,17%). vendite invece su Ferrari (-1,17%). (ANSA).