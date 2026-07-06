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(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Piazza Affari consolida i rialzi a mezz'ora dall'avvio con il Ftse Mib che sale dello 0,45% spinto dagli acquisti su Fincantieri (+11,3%), che festeggia le acquisizioni nella subacquea, e da Leonardo (+5%), spinta dall'atteso aumento della spesa militare dell'Italia. In luce anche Avio (+4,4%), Ferrari (+2,4%), Stellantis (+2,2%) mentre Banco Bpm svetta tra le banche (+1,8%) dopo che il Credit Agricole ha aumentato la sua quota sopra il 29%. Deboli invece i titoli legati al comparto tecnologico come Prysmian (-2,4%) ed Stm (-1,3%). (ANSA).