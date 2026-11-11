(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Azzera il calo Piazza Affari dopo oltre 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib invariato poco sotto quota 51.760 punti. Scende a 102,7 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano che si riduce di 6,1 punti al 4,31% e quello tedesco di 3 punti al 3,29%. Prosegue la corsa di Technoprobe (+6,82%) e di Stm (+4,3%) insieme a Prysmian (+3,5%), sulla scia del balzo del comparto tecnologico e dell'intelligenza artificiale in Asia. Frena invece Mediolanum (-3,6%), dopo il taglio della raccomandazione di Mediobanca da 'outperform' a 'neutral' all'indomani della trimestrale, con un prezzo obiettivo in calo del 5% a 25 euro. Difficoltà anche A2a (-2,4%), fresca di conti, Nexi (-2,,32%) e Fincantieri (-2,3%). Deboli Intesa (-1,6%), Bper (-1,55%) ed Mps (-1,45%), più caute Banco Bpm (-0,55%) e Unicredit (-0,5%), brillante invece Mediobanca (+2%), per effetto dell'Opa obbligatoria annunciata da Intesa a concambio invariato rispetto a quanto fissato in marzo per la fusione con Mps. Il rialzo del greggio (Wti +1% a 86,9 dollari al barile) spinge Eni (+1,72%) e Saipem (+1,4%). Vivace Tim (+1,72%) all'indomani della trimestrale, che invece si prepara ad annunciare Snam (+0,05%). (ANSA).