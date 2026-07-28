(ANSA) - MILANO, 28 LUG - La Borsa di Milano si appesantisce ulteriormente con il Ftse Mib che cede lo 0,45% a 51.819 punti. Sempre sotto pressione Saipem (-7,7%) dopo i conti e le previsioni. Soffrono anche Prysmian (-3,6%) e StM (-3%), con le vendite sui semiconduttori in Asia. Tra gli altri male Lottomatica (-2%) e Moncler (-1,76%). Sul fronte opposto, Leonardo si conferma in testa al listino con un rialzo del 2,58%. Tengono il passo Avio (+1,75%), insieme a Campari (+1,3%) e Inwit (+1,2%) in attesa dei conti. Lo spread tra Btp e Bund prosegue stabile su quota 81 punti base mentre il rendimento del decennale italiano risale e si porta al 3,93%. (ANSA).