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(ANSA) - MILANO, 06 LUG - La Borsa di Milano chiude in rialzo la prima seduta della settimana. Il Ftse Mib sale dello 0,27% a 52.959 punti. Vola Fincantieri (+11,4%), dopo l'annuncio di 4 acquisizioni nella subacquea, seguita da Leonardo (+4,55%) e Avio (+2,61%), che beneficiano anche dell'atteso aumento della spesa militare. Mentre Banco Bpm svetta tra le banche (+2,15%) dopo che il Credit Agricole ha aumentato la sua quota sopra il 29%. Bene poi le auto con Ferrari (+2,22%), Stellantis (+1,77%). Arretrano invece i titoli legati all'IA come Prysmian (-2,08%), così come cedono quelli vicini all'energia come Italgas (-1,66%), Terna (-1,55%), A2a (-1,4%). (ANSA).