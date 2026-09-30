(ANSA) - MILANO, 30 SET - La Borsa di Milano chiude in calo la seduta. Il Ftse Mib ha perso lo 0,84% a 51.371 punti. Sul finale Tim ha ampliato il calo finendo tra i peggiori (-2,58% a 6,68 euro) mentre Poste, dopo averne assunto il controllo, è stata premiata con un rialzo dell'1,04 per cento. Sugli scudi ha chiuso Technoprobe (+2,7%). Deboli Banco Bpm (-2,06%), Generali (-1,75%), Intesa Sanpaolo (-1,&%) e MPs (-1,38%). Fuori dal listino principale sprofonda la Juve (-8,85% a 1,7 euro) dopo l'annucnio di un nuovo aumento di capitale da 250 milioni. (ANSA).