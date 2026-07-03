(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Piazza Affari ha chiuso in rialzo l'ultima seduta della prima settimana del mese di luglio. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,75% a 52.818 punti, tra scambi fiacchi per 2,74 miliardi di euro di controvalore, dovuti alla chiusura per festività di Wall Street e del Nasdaq a New York. In rialzo a 77,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi e il rendimento annuo italiano in crescita di 2,5 punti al 3,7%. Sugli scudi Amplifon (+4,71%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto degli analisti di Equita. Poco sotto Lottomatica (+3,96%) e Saipem (+3,63%) dopo la nuova commessa in Romania annunciata nella vigilia a borsa quasi chiusa e in attesa di novità sul fronte delle nozze con la norvegese Subsea7. Forti acquisti su Prysmian (+2,96%) e A2a (+2,04%). Più caute Unipol (+1,49%), Hera (+1,77%) Stm (+1,5%), Leonardo (+1,14%) e Fincantieri (+1,02%). Sotto pressione Stellantis (-3,55%), che sconta la raccomandazione 'reduce' degli analisti di Hsbc. Inferiore il calo di Cucinelli (-1,08%), Ferrari (-0,6%), Azimut (-0,52%), Recordati (-0,48%) e Moncler (-0,35%). In ordine sparso i bancari Mps (+1,85%), Mediobanca (+1,14%), Bper (+1,1%), Intesa (+0,75%) e Banco Bpm (+0,72%). Poco mossa Unicredit (+0,1%), dopo il balzo della vigilia e nell'ultimo giorno per aderire all'offerta pubblica di scambio su Commerzbank, che assicura un premio di oltre il 5%. Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di The Italian Sea Group (+10,26%) e Piaggio (+5,19%), deboli invece Eph (-11,39%) e Ops Ecom (-8,75%). (ANSA).