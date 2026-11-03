(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Chiude quasi in pareggio Piazza Affari nel giorno del voto di metà mandato negli Usa e degli sforzi diplomatici tra Washington e Teheran per chiudere la crisi in Medio Oriente. Brillanti gli scambi per oltre 3,1 miliardi di euro di controvalore. In calo a in calo a 113,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,8 punti al 4,46%, al pari di quello tedesco a 3,32%. Sul podio Ferrari (+4,47%) nel giorno della trimestrale e delle stime sull'intero esercizio. Bene anche Amplifon (+2,98%) e Avio (+2,53%), mentre Lottomatica (+0,83%) ha chiuso sotto ai massimi dopo la trimestrale. Occhi puntati anche su Technoprobe (+0,91%) e Prysmian (+0,81%), seguita da Intesa (+0,57%). Chiudono la loista di titoli in rialzo Tim (+0,25%), Moncler (+0,18%), A2a (+0,13%) e Recordati (+0,09%). E' andata male invece a Stellantis (-3,88%), Cucinelli (-3,55%), Tenaris (-2,42%), Eni (-1,81%) e Saipem (-1,43%). Debole Banco Bpm (-0,78%), più caute Bper (-0,38%), Mps (-0,36%), Unicredit (-0,19%), piatta Mediobanca (-0,04%). Tra i titoli a minor capitalizzazione brillanti Beewize (+10,4%) e Fidia (+10,31%), deboli invece Bff Bank (-6,04%) e Orserto (-4,63%). (ANSA).