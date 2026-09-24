(ANSA) - MILANO, 24 SET - Si conferma debole Piazza Affari a circa mezz'ora dalla chiusura. L'indice Ftse Mib cede lo 0,7% a 51.629 punti. Sale a 95 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,5 punti al 4,53%, quello tedesco di 3,4 punti al 3,58% e quello francese di 3,7 punti al 4,69%. Sotto pressione Technoprobe (-4%), sull'onda lunga dei timori per una bolla speculativa dell'intelligenza artificiale, che colpiscono anche Stm (-2,88%), Prysmian (-3,54%) e le rivali europee. Debole Fincantieri (-4,06%), la cui joint-venture con Leonardo (-1,5%) Orizzonti Sistemi Navali ha siglato un contratto da 3,7 miliardi con la Marina Militare. Pesano anche Lottomatica (-3,24%) e Stellantis (-3,2%), mentre corrono sul fronte opposto Tenaris (+1,5%), Diasorin (+1,38%) ed Eni (+1,31%), favorita dal rialzo del greggio (Wti +3,37% a 95,27 dollari al barile) e del gas (+3,55% a 74,57 euro al MWh). In ordine sparso i bancari Intesa (+0,39%), Mediobanca (+0,28%), Mps (-0,03%), Banco Bpm (-0,09%), Bper (-1,03%) e Unicredit (-1,27%). , (ANSA).