(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Appare debole Piazza Affari nell'ultoima mezz'ora di scambi. L'indice Ftse Mib lascia sul campo l'1% a 50.338, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a 105,4 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,2 punti al 4,42%, al pari di quello tedesco al 3,37%, mentre quello francese perde 1,1 punti al 4,86%. A cedere sono Leonardo (-2,95%), in linea con il resto del compaprto della difesa in Europa, Bper (-2,87%), Tenaris (-2,72%), Stellantis (-2,21%) e Saipem (-2,17%), che diffonde i conti dei 9 mesi a borsa chiusa. Pesano anche Unicredit (-2,04%), Intesa (-1,78%), Mps (-1,77%) e Mediobanca (-1,52%), mentre resiste sopra la parità Banco Bpm (+0,1%). Il settore sconta l'emendamento alla Manovra che propone di aumentare di 3 punti l'imposta di reddito (Ires) sulle banche. Allo studio da parte della Bce invece un incremento dei requisiti di riserva obbligatoria per gli istituti dell'Eurozona. In rialzo Technoporbe (+2,88%), Ferrari (+2,4%) ed Stm (+2,07%), insieme a Prysmian (+1,93%). Bene anche Amplifon (+1,1%), cauta Iveco (+0,07%), debole Eni (-1,71%), che frenata dal calo del greggio e del gas. Male anche il lusso con Moncler (-2,02%), poco mossa invece Cucinelli (-0,06%). (ANSA).