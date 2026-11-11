(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Gira in negativo Piazza Affari dopo oltre un'ora e mezza di scambi, frenata dalle banche. L'indice Ftse Mib cede lo 0,22% a 51.642 punti mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi si attesta a 103,7 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,4 punti al 4,33% e quello tedesco di 2,4 punti al 3,92%. A frenare il listino è Mediolanum (-3,62%), frenata dal taglio della raccomandazione di Mediobanca da 'outperform' a 'neutral' all'indomani dei conti trimestrali, con un prezzo obiettivo in calo del 5% a 25 euro. Pesano anche Fincantieri (-2,11%), Avio (-2,1%), Nexi (-2%), Leonardo (-1,75%), Banco Bpm (-1,75%) e Intesa (-1,56%), precedute da Montepaschi (-1%) e Unicredit (-0,95%). Deboli anche A2a (-1,4%), all'indomani dei 9 mesi, e Stellantis (-1,4%). Accelerano sul fronte opposto Technoprobe (+5,73%), Stm (+3,84%) e Prysmian (+2,57%), sulla scia del balzo del comparto tecnologico e dell'intelligenza artificiale in Asia. Acquisti su Mediobanca (+1,95%), per effetto dell'Opa obbligatoria annunciata da Intesa mantenendo il medesimo concambio fissato in marzo per la fusione con Mps. Salgono Saipem (+1,44%), Eni (+1,29%) e Tenaris (+0,88%), spinte dal rialzo del greggio (Wti +0,85% a 86,78 dollari al barile). Poco mossa Snam (+0,134%) in attesa dei conti dei 9 mesi. (ANSA).