(ANSA) - MILANO, 22 LUG - La Borsa di Milano gira timidamente in rialzo spinta dalla rincorsa di Unipol (+2%). Il Ftse Mib passa in terreno positivo (+0,2%) ma la volatilità e le oscillaizoni proseguono. Sugli scudi i titoli dell'energia e quelli del risiko bancario. Eni sale dell'1,5%, Saipem dell'1%, Mps dell'1,3% e Intesa Sanpaolo dello 0,3 per cento. Debole Unicredit (-0,18%) in attesa dei conti. Tra i peggiori Moncler (-1,8%), Amplifon (-1,8%) e Prysmian (-1,1%). Fuori dal listino principale vola The Italian Sea Group (+9%) dopo il cambio di governance e l'interesse di Azimut Benetti confermato dalla presidente Giovanna Vitelli che ha detto di essere "pronti a valutare l'acquisizione di alcuni asset". (ANSA).