(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Gira in rialzo Piazza Affari e si alleggerisce la posizione di tutte le Borse in Europa. Il Ftse Mib guadagna lo 0,4% accompagnato dalla corsa di Unipol (+2,45%). Invertono rotta le banche con Mps in crescita dello 0,97%, Unicredit dello 0,79% e Intesa Sannpaolo in parità (+0,08%). Proseguono in rialzo Enel (+1,96%) e allunga Italgas (+2,02%) mentre Saipem resta pesante (-2,67%). Tra i titoli a minor capitalizzazione Italian Sea Group cede il 14,11 per cento. (ANSA).