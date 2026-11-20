(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Si conferma in forte calo Piazza Affari in attesa dell'avvio dei listini Usa. L'indice Ftse Mib perde il 2,25% a 48.814 punti, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a 110 punti. Il rendimento annuo italiano perde 6,2 punti al 4,41%, quello tedesco, favorito dai forti acquisti di Bund, ne lascia sul campo 9 al 3,31% e quello francese 4,3 al 4,89%. Le vendite colpiscono i titoli esposti nel settore dell'intelligenza artificiale, per i timori di una bolla speculativa, che drenano acquisti sui Btp e soiprattutto sui Bund tedeschi. Frenano i produttori di semiconduttori Stm (-7,24%) e Technoprobe (-7,1%). Pesante anche Prysmian (+6,06%), che produce cabvi e sistemi per data center. Difficoltà anche sul fronte del lusso, con Cucinelli (-3,69%) e Moncler (-3,22%), insieme a Ferragamo (-3,32%). Pesano i bancari Bper (-3,18%), Banco Bpm (-2,78%), Intesa (-2,41%), Unicredit (-1,99%), Mediobanca (-1,8%) ed Mps (-1,72%) in vista di una possibile stetta della bce sui requisiti obbligatori e di un incremento di 3 punti dell'Ires, come proposto dalla Lega per emendare la Manovra finanziaria del governo. Il calo del greggio (Wti -0,44% a 82,84 dollari al barile) frena Eni (-1,38%) ma non Saipem (+0,34%), sull'onda lunga dei risultati dei 9 mesi. In lieve rialzo anche Snam (+0,27%), mentre allunga il passo Italgas (+1,08%). (ANSA).