(ANSA) - MILANO, 05 NOV - La Borsa di Milano (+0,37%) sale, in linea con gli altri listini europei dopo l'esito del voto negli Stati Uniti e con i risultati delle trimestrali. A Piazza Affari in luce Amplifon (+3,9%), in scia con i risultati di Gn Hearing annunciati stamattina dalla capogruppo Gn, con una crescita organica dei ricavi del 5%. Lo spread tra Btp e Bund scende a 103 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,29%. Si mettono in mostra le banche con i risultati dei primi nove mesi dell'anno. In rialzo Fineco (+2,5%), Intesa (+1,3%), Unicredit e Banco Bpm (+0,5%) e Mps (+0,4%). In flessione Bper (-1,1%). Acquisti su Tenaris (+2,6%) e Campari (+1,9%). Sale Nexi (+1,4%), con ricavi in crescita e la guidance confermata. In fondo Leonardo (-2,4%), nonostante i risultati in aumento e la guidance ordini 2026 rivista a rialzo. Male anche Eni (-2,2%), in scia con il calo del prezzo del petrolio, e Stm (-1,8%). Giù anche Fincantieri (-1,7%) e Saipem (-1,6%). (ANSA).