(ANSA) - MILANO, 19 NOV - La Borsa di Milano (+1%) prosegue in forte rialzo, in linea con gli altri listini europei. I mercati guardano al debutto di Anthropic e ritrovano il clima di fiducia sulla tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale. A Piazza Affari balzo di Saipem (+5,1%), dopo i risultati in crescita dei primi nove mesi e la conferma della guidance per il 2026. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 104 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,41%. A Piazza Affari bene il comparto tecnologico con Stm (+5%), Technoprobe (+4,7%) e Prysmian (+3,3%). Brillante Unicredit (+2,4%), dopo l'accordo di massima con Berlino per il futuro di Commerzbank. Seduta positiva anche Mps e Intesa (+1,4%), Banco Bpm (+0,8%). Bene Leonardo (+1,7%) e Stellantis (+0,9%). In fondo al listino Snam e Campari (-0,7%). Vendite su Pirelli (-0,6%) e Terna (-0,4%). Poco mosse A2a e Ferrari (-0,02%). (ANSA).