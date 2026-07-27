(ANSA) - MILANO, 27 LUG - La Borsa di Milano (+0,5%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari corre Amplifon (+4,5%), promossa da Jp Morgan che ha alzato il rating a overweight con il prezzo obiettivo a 16,70. Lo spread tra Btp e Bund scende poco sotto gli 80 punti (79,9 punti), con il rendimento del decennale italiano al 3,93%. Mostrano i muscoli anche Buzzi (+3%) e Cucinelli (+2,4%). Acquisti per Ferrari (+1,8%) e Campari (+1,5%). Tra le banche in luce Unicredit (+1,9%), dopo il semestre storico e l'apertura al dialogo di Commerzbank. Positiva Mps (+0,9%), al centro del risiko bancario con la proposta di aggregazione da parte di Banco Bpm (+0,5%) e l'opas lanciata da Intesa Sanpaolo (+0,6%). Acquisti su Mediobanca (+1,1%) mentre è poco mossa Bper (+0,01%). In fondo al listino Eni (-4,7%), che risente della flessione del prezzo del petrolio. Male anche Tenaris (-1,1%) e Saipem (-0,6%), con quest'ultima pronta ad annunciare i conti del semestre. (ANSA).