(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Leggera corrente di vendite su Piazza Affari e le principali Borse europee, che frenano di qualche frazione avvicinandosi alla chiusura: in parallelo al peggioramento di Wall street, a Milano l'indice Ftse Mib cede mezzo punto percentuale, con Technoprobe in calo di quasi il 5%. Deboli anche Stellantis (-3%) e Stm, che perde il 2,8%. Calme le banche mentre tra i titoli principali spiccano i rialzi del 2% di Leonardo e del 2,4% di Brunello Cucinelli. Spread Btp Bund in leggero aumento a 105 punti base, euro calmo a quota 1,1 contro il dollaro. (ANSA).