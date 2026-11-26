(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Piazza Affarti si conferma regina d'Europa in chiusura, con l'indice Ftse Mib in rialzo del 2,36% a 48.362 punti. Piuttosto sottili gli scambi, per 2,3 miliardi di euro di controvalore, uno in meno rispetto alle ultime sedute, a causa della chiusura di Wall Street per la Festa del Ringraziamento. Hanno tirato la volata fino all'ultimo Stellantis (+8,82%), sulla scia di uno studio di JpMorgan sul settore delle quattro ruote, e Prysmian (+6,57%) all'indomani del via libera della Grecia all'elettrodotto sottomarino tra la terraferma e il Dodecanneso. Il titolo ha risentito, insieme a Stm (+4,58%) e Technoprobe (+4,31%) della ritrovata fiducia degli investitori sull'intelligenza artificale, all'indomani del progresso segnato dai titoli tecnologici al Nasdaq di New York. Brillanti anche Saipem (+4,64%) sull'onda lunga delle nuove commesse per Saudi Aramco, Nexi (+4,23%), Fincantieri (+4,09%) e Leonardo (+3,49%). Balzo di Amplifon (+3,53%), Unipol (+3,49%) e Tenaris (+3,18%). A guidare la riscossa delle banche è Banco Bpm (+2,81%), seguita da Mediobanca (+2,81%), Montepaschi (+2,5%) e Intesa (+2,46%). Più cauta Unicredit (+0,87%), che ha chiesto a Commerzbank di convocare l'assemblea straordinaria per rimodellare il consiglio di sorveglianza, alla cui presidenza è designato lo stesso amministratore delegato di Piazza Gae Aulenti Andrea Orcel. In rialzo Eni (+1,83%) con greggio di nuovo in crescita, seguoita da Snam (+1,39%), Italgas (+0,71%) e A2a (+0,59%). (ANSA).