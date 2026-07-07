(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Piazza Affari riduce il rialzo a fine mattinata mantenendosi però sopra i 53mila punti. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,15% a 53.037 punti, con lo spread tea Btp e Bund tedeschi in calo a 76,7 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 2 punti al 3,73%, quello tedesco di 2,2 punti al 2,97% e quello francese di 1,8 punti al 3,75%. Balzo di Fincantieri (+5,85%), favorita dalla raccomandazione d'acquisto di Equita, che ha alzato il prezzo obiettivo del 28% a 15,5 euro all'indomani delle acquisizioni di attività nella subacquea. Seguono Avio (+4,64%) con l'ingresso del fondo Advent al 7%, Ferrari (+2,7%), Campari (+2,66%), dopo un report di Barclays sul settore delle bevande e Saipem (+2,52%), dopo una nuova commessa da 2 miliardi di dollari in Indonesia. Bene anche Stellantis (+1,83%), Moncler (+1,76%) e Cucinelli (+1,5%). Proseguono le vendite su Stm (-5,59%), che sconta il crollo di Samsung a Seul, nonostante conti migliori delle stime degli analisti. Sul settore pesano i timori sulle consegne di memorie fino al 2027. In rosso anche Prysmian (-3%) e Diasorin (-2,65%). In ordine sparso i bancari Mps (-0,46%), Bper (-0,27%), Banco Bpm (-0,22%), Mediobanca (-0,04%), Intesa (+0,46%) e Unicredit (+0,81%), alla vigilia dei dati definitivi dell'Ops su Commerzbank. (ANSA).