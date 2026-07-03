(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Si conferma positiva Piazza Affari dopo oltre 5 ore di scambi. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,6% a 52.743 punti mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a 77,8 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,6 punti al 3,7%, quello tedesco di 2,7 punti al 2,93% e quello francese di 2,3 punti al 3,73%. Sugli scudi Lottomatica (+3,43%) e Amplifon(+3,32%), spinta quest'ultima dalla raccomandazione d'acquisto degli analisti di Equita. Le nuova commessa in Romania della vigilia spinge Saipem (+3,56%), in attesa di novità sul fronte delle nozze con la norvegese Subsea7. Acquisti anche su Prysmian (+2,74%), Unipol (+2,29%), Nexi (+1,62%) e Fincantieri (+1,53%). Pesa invece Stellantis (-1,5%), colpita da prese di beneficio dopo il balzo della vigilia. Segno meno anche per Cucinelli (--1%), Moncler (-0,6%) e Recordati (-0,48%). Prese di beneficio anche per Unicredit, dopo il balzo della vigilia, nell'ultimo giorno per aderire all'offerta pubblica di scambio su Commerzbank. Positive invece Intesa (+0,33%), Banco Bpm (+0,56%), Bper (+0,75%), Mediobanca (+0,76%) ed Mps (+1,17%). Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di The Italian Sea Group (+9,2%) e Piaggio (+6,23%), deboli invece Ops Ecom (-8,75%), Aph (-6,65%) e Safilo (-3,54%). (ANSA).