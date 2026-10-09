(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Milano e le Borse europee sono in rialzo e i rendimenti dei titoli di Stato in discesa mentre il petrolio arretra leggermente dopo che il presidente negli Usa, Donald Trump, ha negato altri attacchi all'Iran prima delle elezioni di mid term. A Piazza Affari guadagnano più del 2% Buzzi, Nexi e Technoprobe. Cedono invece Stm (-0,64%) ed Eni (-0,4%). Si mette in luce Banca Generali (+4,33%) per l'ipotesi che il cda di Unicredit (+0,84%) possa avere sul tavolo un'offerta per la controllata di Generali (+1%). Lo spread Btp Bund si muove sotto i 108 punti col rendimento del decennale italiano sceso al 4,53%. (ANSA).