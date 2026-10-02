(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Piazza Affari chiude in rialzo mettendo a segno un piccolo rimbalzo rispetto agli oltre due punti percentuali persi nella vigilia in un clima di ritrovata fiducia grazie al dato sui nuovi occupati Usa. Questi ultimi sono saliti ben al di sotto delle stime a 29mila unità in settembre, contro le 90mila attese, allontanando le ipotesi di un rialzo dei tassi Usa da parte della Fed. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,49% a 50.483 punti, mentre lo spread tra Btp e Bund si restringe in chiusura da 126 a 114,6 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 8,6 punti al 4,6% e quello tedesco di 4,7 punti al 3,46%. Maglia rosa a Stm (+6,67%), seguita da Technoprobe (+5,99%) e Prysmian (+3,96%) insieme al resto del comparto in Europa e ai titoli tecnologici negli Usa. Acquisti anche su Buzzi (+1,58 %, Lottomatica (+1,56%), Enel (+1,51%) e Cucinelli (+1,49%). Bene Stellantis (+0,88%), più cauta Ferrari (+0,44%). Sotto pressione Tim (-2,45%), promossa a 'hold' (tenere in portafoglio, dagli analisti di Equita, che migliorano il prezzo obiettivo dell'8% a 7,2 euro. Deboli anche Fincantieri (-1,98%) e Amplifon (-1,95%). Segno meno per i bancari Bper (-1,04%), Unicredit (-0,86%), Intesa (-0,78%), Banco Bpm (-0,75%) e Montepaschi (-0,3%). Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Tesmec (+6,4%) e scivolone di Beewize (-9,64%) e Generalfinance (-7,35%). (ANSA).