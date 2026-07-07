(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Piazza Affari consolida il rialzo sopra quota 53mila punti, con l'indice Fse Mib in crescita dello 0,31% a 53.122 punti. Si assesta a 77,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 3,7 punti al 3,75%, quello tedesco di 3,2 punti al 2,98% e quello francese di 3,6 punti al 3,77%. Gli acquisti si concentrano su Fincantieri (+4,45%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Equita, che ha alzato il prezzo obiettivo del 28% a 15,5 euro all'indomani delle 4 acquisizioni nel settore della subacquea. In luce anche Avio (+3,35%) con l'ingresso del fondo Advent al 7% e Saipem (+3,12%), forte della nuova commessa da 2 miliardi di dollari in Indonesia. Bene anche Stellantis (+2,17%), in linea con l'andamento del settore in Europa. Segono Campari (+1,78%), Moncler (+1,64%), Leonardo (+1,45%), Ferrari (+1,3%) ed Eni (+1,25%). Pochi ma significativi i segni meno, a partire da Stm (-4,29%), che sconta il crollo di Samsung a Seul, nonostante conti migliori delle stime degli analisti, dovuto ai timori sulle consegne di memorie fino al 2027. In rosso anche Diasorin (-2,59%) e Prysmian (-1,9%). In ordine sparso i bancari Mps (-0,16%), Bper (-0,14%), Mediobanca (-0,04%), Intesa (+0,43%) e Unicredit (+0,84%), alla vigilia dei dati definitivi dell'Ops su Commerzbank. Invariata Banco Bpm. (ANSA).