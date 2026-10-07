(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Milano è la peggiore fra le Borse europee e scivola sotto la soglia dei 50.000 punti tornando sui livelli di giugno scorso. Mentre Wall Street apre contrastata, il Ftse Mbi cede il 2,52% a 49.972 con un'ondata di vendite che fa segnare perdite superiori al 4% a Stm, Prysmian e i bancari Unicredit e Intesa. Corre il rendimento del Btp in scia ai Treasuries americani e agli Oat francesi e lo spread con il Bund supera 117 punti a 117,4 punti base col rendimento del decennale italiano in aumento dello 0,16% al 4,69%. Parigi flette dell'1,11%, Francoforte dell'1,22% e Madrid dell'1,73 per cento. (ANSA).