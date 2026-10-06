(ANSA) - MILANO, 06 OTT - I mercati azionari europei superano la boa di metà seduta ancora in rialzo, ma meno convinti della mattinata: la Borsa di Milano sale dello 0,7% insieme a Francoforte, con Parigi in crescita di mezzo punto percentuale e Londra in aumento dello 0,3%. Sempre in forte calo sia rispetto alla vigilia sia all'avvio lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale è a 104 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,48%. Il contesto resta quello di un forte calo della tensione sui Paesi ritenuti più a 'rischio-debito', con una riduzione dei tassi di 13 punti base per Italia, Francia e Grecia. In recupero dello 0,4% l'euro contro il dollaro a quota 1,127. Nel settore energia, gas in rialzo del 3% oltre i 76 euro al Megawattora mentre il petrolio scende di due punti percentuali a quota 87 dollari al barile. In attesa dell'avvio di Wall street, in Piazza Affari spiccano Nexi, Technoprobe e Inwit in rialzo di oltre tre punti percentuali. Positive senza strappi le banche (Mps +1,7%, Intesa +1,4%), mentre cedono due punti percentuali Leonardo e Avio, con Fincantieri in calo del 3%. Scivolata per Tim, che perde il 4,5% sotto anche sotto quota sei euro. (ANSA).