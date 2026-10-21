(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Torna a salire Piazza Affari dopo una sbandata iniziale. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,43% a 49.280 punti, spinto da Prysmian (+2,88%), spinta dalle valutazioni degli analisti di Bloomberg, che si aspettano "solidi risultati" per il 370 trimestre. In luce anche Technoprobe (+2%) ed Stm (+1,52%), sulla scia del balzo dei semiconduttori in Asia dopo i conti di Space X e di Super Micro Computer. Il rialzo del greggio favorisce Saipem (+1,45%) ed Eni (+1,4%), seguono Tim (+1,1%), Mediolanum (+1%) e Italgas (+0,8%). Sul fronte opposto cedono Nexi (-1,43%), Enel (-0,95%), Buzzi (-0,6%) e Amplifon (-0,5%). In ordine sparso i bancari Bper (+0,7%), Mediobanca ed Mps (+0,65% entrambi), Unicredit (+0,38%), Intesa (+0,25%) e Banco Bpm (-0,2%). Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Eph (+4,1%) e Tisg (+4,05%), scivolano invece Aeffe (-8.95%), Bf (-7,55%) e Ferragamo (-3,75%). Sale a 115,7 punti lo spread tra Btp e Biund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 4,4 punti al 4,56%, quello tedesco di 0,6 punti all 3,4% e quello francese di 4,3 punti al 4,97%. (ANSA).