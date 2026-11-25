(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Seduta negativa a Piazza Affari. A zavorrare il listino milanese sono stati i tecnologici e i titoli in qualche modo legati ai data center per l'Intelligenza Artificiale come Prysmian (-5,4%), Stm (-4,81%) e Technoprobe (-4,67%) in scia al nuovo calo registrato dal Nasdaq. Le vendite hanno colpito poi le banche a cominciare da Bper (-3,99%), Banco Bpm (-3,73%) e Fineco (-3,39%). In controtendenza si sono mossi gli automobilistici a partire da Stellantis (+3,58%) e Ferrari (+1,25%) e il cementiero Buzzi (+1,46%), senza risentire dei timori legati all'inasprimento dei dazi alla Ue da parte degli Usa . (ANSA).