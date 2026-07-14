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(ANSA) - TOKYO, 14 LUG - La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni in calo, appesantita dalla risalita delle quotazioni del petrolio, con il contratto Brent che oscilla intorno agli 85 dollari al barile, mentre gli Stati Uniti si apprestano a imporre un nuovo blocco navale nello Stretto di Hormuz e valutano l'imposizione di un pedaggio per le navi in transito. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,41% a quota 66.965,47, con una perdita di 277 punti. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 162,40 e sull'euro a 184,80. (ANSA).