La Borsa di Tokyo inizia la seduta in calo, a fronte dei timori sulle valutazioni e la redditività degli investimenti nel comparto dell'intelligenza artificiale, che trascinano al ribasso i titoli legati ai semiconduttori, in attesa della pubblicazione delle trimestrali delle principali aziende del settore. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,41% a quota 64.653,11, con una perdita di 263 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a 158,50, e sull'euro, a 177,80. (ANSA).