La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in calo, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo due sessioni consecutive di forti rialzi - che avevano spinto l'indice a guadagnare quasi 3.500 punti. A pesare sul sentiment contribuiscono anche i rendimenti obbligazionari giapponesi su livelli elevati, e il progressivo aumento dei prezzi del petrolio, a seguito delle nuove minacce degli Stati Uniti all'Iran. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,69% a quota 68.481,03, con una perdita di 475 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro, poco sopra a 158, e si rafforza sull'euro, a 177,60. (ANSA).