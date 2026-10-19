(ANSA) - TOKYO, 19 OTT - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno meno, dopo il sell-off dei titoli legati all'intelligenza artificiale e ai semiconduttori sul mercato statunitense, con il Philadelphia Semiconductor Index (SOX) che ha segnato l'ottava seduta consecutiva in territorio negativo. Preoccupa l'eccesso di investimenti nel settore AI e per le relative difficoltà di finanziamento; timori che si sono rapidamente trasmessi al mercato di Tokyo. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede lo 0,90% a quota 64.735,74, con una perdita di 588 punti. Sul mercato dei cambi lo yen guadagna terreno sul dollaro, a 157,70, ed è stabile sull'euro, a 177,10. (ANSA).