(ANSA) - TOKYO, 25 SET - La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana col segno più, grazie ai titoli legati all'intelligenza artificiale e ai semiconduttori, da Advantest a Tokyo Electron, e gli ultimi dati PMI statunitensi di settembre che mostrano una discreta solidità dell'attività economica. Il listino di riferimento Nikkei mostra un progresso dello 0,36% a quota 65.751,53, con un guadagno di 237 punti. Sul mercato valutario lo yen prosegue la fase di indebolimento sul dollaro, a 158,70, e sull'euro, a 180,50. (ANSA).