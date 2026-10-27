(ANSA) - TOKYO, 27 OTT - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, sostenuta dal rimbalzo dei titoli tecnologici e dei semiconduttori sulla scia del buon andamento degli indici Usa, dove il Nasdaq e l'indice Sox hanno registrato forti guadagni grazie anche all'ottimismo per la possibile IPO di Anthropic nel settore AI, e in attesa di maggiori indicazioni dalle trimestrali aziendali. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dello 0,44% a quota 62.465,69, con un guadagno di 276 punti. Sul mercato valutario lo yen perde terreno sul dollaro, a 157,40 ed è stabile sull'euro, poco sotto a 176. (ANSA).