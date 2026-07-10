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(ANSA) - TOKYO, 10 LUG - La Borsa di Tokyo consolida i guadagni nell'ultima seduta della settimana, in scia all'avanzata degli indici azionari Usa, in particolare l'accelerazione del listino tecnologico del Nasdaq, con gli investitori che guardano con ottimismo alla nuova stagione delle trimestrali. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un progresso dell'1,07% a quota 68.471,62, con un guadagno di 727 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro a 162,30, e sull'euro a 185,60. (ANSA).