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(ANSA) - TOKYO, 07 OTT - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi poco variata, con le nuove prese di profitto degli investitori dopo la recente corsa dell'indice oltre quota 70.000, in vista delle prossime indicazioni di politica monetaria, con i verbali della riunione del Fomc, che potrebbero chiarire la portata dei futuri rialzi dei tassi da parte della Fed. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,09% a quota 70.622,18, con una perdita di 61 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, a 158,40, a fronte del differenziale di rendimento ancora ampio con gli Stati Uniti, e sull'euro, a 178,20. (ANSA).