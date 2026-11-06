(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti in calo sulla scia dello scivolone di Wall Street e dei i timori legati ai risultati delle elezioni statunitensi, che tra l'altro potrebbero rallentare gli investimenti nei data center dedicati all'intelligenza artificiale. I listini più pesanti sono Seul che ha ceduto il 6% netto e Tokyo in calo del 5,9%. Negative anche le Borse cinesi, con Shenzhen che ha perso il 2,2% e Shanghai l'1,1%. In calo del'1,2% Hong Kong, mentre Sidney ha contenuto il ribasso di mezzo punto percentuale. Negativi i future sull'avvio dei listini europei, ancora incerti quelli su Wall street. (ANSA).