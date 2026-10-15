(ANSA) - TOKYO, 15 OTT - Seduta in forte ribasso alla Borsa di Tokyo, dove il Nikkei cede oltre il 4% quando manca meno di un'ora alla pausa di metà giornata. All'avvio delle contrattazioni l'indice perdeva il 3,5% e il Topix l'1,9%, dopo i dati sull'inflazione americana più caldi del previsto, che riaccendono le attese di un rialzo dei tassi della Fed, penalizzando soprattutto il comparto tecnologico. A guidare le perdite a Tokyo sono i titoli legati all'intelligenza artificiale: da Advantest con meno 11%, a Tokyo Electron con il -6,5%, e SoftBank Group - che segna un ribasso di quasi il 10%. Vendite diffuse in tutta l'Asia: il Kospi, principale indice della Borsa di Seul, cede il 7,7%, con Samsung in calo di oltre il 9%, pari a circa 90 miliardi di euro di capitalizzazione andati in fumo. (ANSA).