(ANSA) - TOKYO, 06 NOV - La Borsa di Tokyo termina la seduta in forte ribasso dopo che la vittoria elettorale dei Democratici negli Stati Uniti ha alimentato i timori di un giro di vite sulla regolamentazione dell'IA, facendo crollare i titoli tecnologici a Wall Street e trascinando l'indice di riferimento sotto quota 60.000 punti per la prima volta in circa cinque mesi e mezzo. Il listino di riferimento Nikkei segna una flessione del 5,96% a quota 57.434,77, con una perdita di 3.643 punti. Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro a 157,80, e sull'euro a 176,70. (ANSA).