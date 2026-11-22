(ANSA) - LOS ANGELES, 22 NOV - Il ritorno di 'Hunger Games' infiamma il botteghino nordamericano. 'L'alba sulla mietitura' debutta con 120 milioni di dollari nel fine settimana, il secondo miglior esordio di sempre per un prequel dopo 'Rogue One: A Star Wars Story'. Il film incassa altri 105 milioni all'estero, per un totale mondiale di 225 milioni, rilanciando il franchise della Lionsgate. Diretto da Francis Lawrence, con Joseph Zada nei panni del giovane Haymitch Abernathy, Ralph Fiennes, Glenn Close, Elle Fanning e Kieran Culkin, il film racconta gli eventi precedenti alla saga con Jennifer Lawrence. È soltanto il quinto titolo del 2026 a superare i 100 milioni nel primo weekend negli Stati Uniti. In Italia è in sala con Notorious Pictures. Al secondo posto si piazza 'Rocky sono io' ('I Play Rocky'), diretto dal premio Oscar Peter Farrelly, con Anthony Ippolito nel ruolo di Sylvester Stallone e Matt Dillon in quelli di suo padre. Il racconto della nascita del celebre film del 1976 incassa circa 9 milioni negli ultimi tre giorni, arrivando a 10 milioni complessivi dopo tre settimane di distribuzione, fino a venerdì limitata a poche sale. Accolto dal pubblico con il raro voto A+ di CinemaScore, arriverà in Italia il 31 dicembre con Eagle Pictures. Scende al terzo posto 'Scrooge e gli spiriti del Natale', rilettura del classico di Dickens diretta da Ti West, che segna il ritorno alle grandi produzioni di Johnny Depp, affiancato da Ian McKellen e Daisy Ridley. Il film raccoglie circa 8 milioni nel secondo weekend di programmazione, per un totale di circa 33 milioni in Nord America e 78 milioni nel mondo. Quarta piazza per 'Il gatto col cappello', film d'animazione Warner Bros. co-diretto dall'italiano Alessandro Carloni e da Erica Rivinoja. Alla terza settimana incassa circa 7 milioni, per un bottino di circa 47 milioni in Nord America. Chiude la cinquina dei più visti 'Godzilla Minus Zero' del giapponese Takashi Yamazaki, già premio Oscar per gli effetti visivi di 'Godzilla Minus One', con Ryunosuke Kamiki e Minami Hamabe. Raccoglie circa 3 milioni da venerdì e porta il totale raccolto tra Stati Uniti e Canada in tre settimane a 55 milioni di dollari. (ANSA).