(ANSA) - ROMA, 30 SET - Le nuove concessioni balneari avranno durata da 5 fino a 20 anni. Lo prevede una bozza del bando-tipo nazionale, ancora passibile di aggiustamenti, presentata dal ministero delle Infrastrutture alla Conferenza unificata. Il testo, previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, al fine di "promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali" e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. Le gare dovranno essere avviate con la pubblicazione di un bando, almeno sei mesi prima della scadenza dei titoli concessori e in ogni caso entro il 30 giugno 2027. Andrà garantita la continuità dei servizi durante le gare e i titoli in essere continueranno ad avere efficacia fino al subentro effettivo del nuovo concessionario. Sono disciplinati tra l'altro gli indennizzi per il concessionario uscente e previsti limiti alla concentrazione delle licenze. (ANSA).